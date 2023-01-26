Женщина и ребенок ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
При обстреле Донецка со стороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) были ранены женщина и ребенок. Об этом в четверг, 26 января, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Менделеева получили ранения женщина 1963 года рождения и мальчик 2013 года рождения», — написал он в Tсвоем elegram-канале.
Ранее в этот день украинские националисты 16 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив при этом 75 единиц различных боеприпасов. В частности, обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Широкой Балки, Яковлевки, Макеевки и Александровки. Ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
23 января ВСУ совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Тогда же украинские боевики открыли огонь по школе в городе Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). В здании выдавалась гуманитарная помощь. В результате погибла прохожая, а школа и новые автобусы, переданные жителям города из Москвы, получили разрушения.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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