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Женщина и ребенок ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: женщина и ребенок ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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При обстреле Донецка со стороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) были ранены женщина и ребенок. Об этом в четверг, 26 января, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
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«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Менделеева получили ранения женщина 1963 года рождения и мальчик 2013 года рождения», — написал он в Tсвоем elegram-канале.

Ранее в этот день украинские националисты 16 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив при этом 75 единиц различных боеприпасов. В частности, обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Широкой Балки, Яковлевки, Макеевки и Александровки. Ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

23 января ВСУ совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Тогда же украинские боевики открыли огонь по школе в городе Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). В здании выдавалась гуманитарная помощь. В результате погибла прохожая, а школа и новые автобусы, переданные жителям города из Москвы, получили разрушения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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