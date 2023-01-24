ВСУ за сутки совершили 18 обстрелов населенных пунктов ДНР
Украинские националисты совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Об этом стало известно из официальной сводки представительства ДНР в СЦКК в понедельник, 23 января, в Telegram-канале ведомства.
«На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — девять обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 мм»,— сообщается в публикации.
В СЦКК уточнили, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненных среди мирных жителей в результате обстрелов. Также было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в тот же день сообщалось, что ВСУ третий раз за сутки обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В частности, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.
Накануне была зафиксирована атака ВСУ шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела оказался поврежден газопровод. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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