Украинские националисты совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Об этом стало известно из официальной сводки представительства ДНР в СЦКК в понедельник, 23 января, в Telegram-канале ведомства.

«На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — девять обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 мм»,— сообщается в публикации.

В СЦКК уточнили, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненных среди мирных жителей в результате обстрелов. Также было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в тот же день сообщалось, что ВСУ третий раз за сутки обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В частности, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Накануне была зафиксирована атака ВСУ шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела оказался поврежден газопровод. Информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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