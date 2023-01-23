Газопровод оказался поврежден после обстрелов Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в воскресенье, 22 января.

Информации о пострадавших среди гражданского населения в настоящий момент не поступало.

«Н.п. Горловка (Никитовский район): зафиксированы повреждения газопровода по улице Сухумской», ― говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Около 23:00 была зафиксирована атака шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки.

По информации представительства ДНР, всего за 22 января ВСУ пять раз обстреливали Горловку артиллерией калибра 155 мм.

Ранее в этот день стало известно, что в результате обстрела ВСУ Горловки в ночь на 22 января был поврежден дом в жилом массиве «Строитель». Атака производилась снарядами калибра 155 мм.

21 января сообщалось, что при обстреле Донецка украинскими боевиками погиб мирный житель. Всего за текущие сутки ВСУ атаковали город 19 раз. В результате прилетов было повреждено остекление окон в детском саду № 279.

Также под прицелом оказались и другие населенные пункты ДНР. По данным представительства ДНР в СЦКК, националисты открывали огонь по Зайцево, Ясиноватой и Макеевке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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