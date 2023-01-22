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В Горловке поврежден дом в результате обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела ВСУ поврежден дом
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Очередной удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был зафиксирован в ночь на воскресенье, 22 января. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 23:50 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Как заявил мэр города Иван Приходько, в результате атаки был поврежден дом в жилом массиве «Строитель». Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее днем стало известно, что ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Пантелеймоновке в ДНР.

Тогда же сообщалось, что при обстреле Донецка украинскими боевиками погиб мирный житель. Всего за текущие сутки ВСУ атаковали город 19 раз. В результате прилетов было повреждено остекление окон в детском саду №279.

Кроме того, в субботу под прицелом оказались и другие населенные пункты ДНР. По данным представительства ДНР в СЦКК, националисты открывали огонь по Зайцево, Ясиноватой и Макеевке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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