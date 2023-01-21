Макеевка в ДНР вновь подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска третий раз за день обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, выпустив еще семь снарядов натовского калибра. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за 21 января.

Последний обстрел был зафиксирован в 16:00 мск. До этого украинские боевики атаковали город в 15:45 и 15:40. В общей сложности было выпущено 13 снарядов калибра 155 мм.

Помимо Макеевки украинские войска продолжают обстреливать и другие населенные пункты республики. По данным СЦКК, снаряды были выпущены противником по Зайцево, Ясиноватой и Донецку. Известно, что в Кировском районе Донецка в результате сегодняшних обстрелов повреждено остекление окон в детском саду № 279.

Также сообщалось, что украинские боевики обстреляли в субботу за несколько минут три населенных пунктов в ДНР, выпустив в общей сложности 15 снарядов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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