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Украинские войска выпустили 15 снарядов по трем городам в ДНР

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские боевики обстреляли 21 января за несколько минут три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив в общей сложности 15 снарядов калибра 155 мм. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Так, в 15:39 мск был зафиксирован обстрел Куйбышевского и Кировского районов Донецка (выпущено пять снарядов). Спустя минуту под удар попали Ясиноватая и Макеевка. По этим населенным пунктам было выпущено восемь и два снарядов соответственно.

Спустя пять минут, в 15:45, обстрелам вновь подверглись Макеевка и Киевский район Донецка. Украинские войска выпустили по ним еще семь снарядов.

О пострадавших сведений не поступало.

Согласно данным штаба теробороны ДНР, за истекшие сутки украинские войска открывали огонь по территории республики с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), а также 155-мм и 152-мм ствольной артиллерии.

Также сообщалось о пяти пострадавших мирных жителях. Один из пострадавших оказался под завалами разрушенного дома в Донецке после удара украинских войск. Мужчину извлекли сотрудники МЧС ДНР, после чего передали медикам.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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