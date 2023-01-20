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В Донецке спасли мужчину из-под завалов разрушенного ВСУ дома

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов мужчину после обстрела Донецка со стороны ВСУ
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) извлекли мужчину из-под завалов разрушенного после обстрела украинскими боевиками дома. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства.

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В районе 19:15 мск спасателям поступило сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в Петровском районе Донецка. После удара дом оказался разрушен, а в его завалах находился мужчина.

«В 19:53 сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего мужчину из-под обрушившихся конструкций и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи», — отмечает пресс-служба.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что 20 января украинские боевики выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, 17 января украинская сторона также выпустили по городу 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

15 января в Народной милиции (НМ) ДНР рассказали, что на Украине пытаются с нуля создать гаубичный дивизион вместо нескольких уничтоженных российской армией. Этим объясняется наличие в новом пакете военной помощи США 18 самоходных гаубиц и 18 грузовых автомобилей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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