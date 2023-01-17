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ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка. Об этом 17 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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Сообщается, что обстрел из РЗСО был зафиксирован в 15:50 мск. Информации о разрушениях, пострадавших и погибших на данный момент нет.

С утра 16 января Донецк и другие населенные пункты ДНР находятся под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.

Известно, что снаряды попали в супермаркет и аптеку в Донецке. Также под ударом оказалось трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича: часть дома полностью обрушилась. В МЧС распространили сведения о троих пострадавших. В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

Вечером 16 января стало известно, что из-под завалов обрушившегося торгового центра было извлечено тело мужчины. В этот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места событий, где работают спасатели.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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