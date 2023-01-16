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Появилось видео разбора завалов в Донецке после удара ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Калининском районе Донецка продолжается разбор завалов на месте обрушившегося после обстрела со стороны украинских военных торгового центра. Кадры с места событий, где работают спасатели, появились 16 января в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что к работе привлечена спецтехника.

Ранее в этот день в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщали, что из-под завалов обрушившегося в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра извлечено тело мужчины.

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Отмечалось, что на месте происшествия продолжает работать группировка МЧС в составе 20 единиц техники и 61 человека. Также на месте установлены световые башни для проведения дальнейших аварийно-спасательных работ.

Утром 16 января украинские войска обстреляли Калининский район на востоке Донецка. ВСУ выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) натовского калибра.

В результате обстрела пострадали супермаркет и трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича. Часть дома полностью обрушилась. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

В МЧС ДНР сообщали о троих пострадавших. В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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