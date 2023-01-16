Появились кадры обстрела Калининского района Донецка

Украинские войска обстреляли утром в понедельник, 16 января, Калининский район на востоке Донецка. Кадры последствий обстрела есть в распоряжении «Известий».

В результате обстрела пострадали супермаркет и трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича. Часть дома полностью обрушилась. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. На кадрах запечатлено, как спасатели разгребают завалы. По предварительным данным, под ними могут находиться люди.

«Украина продолжает вести огонь по жилым кварталам. Было прямое попадание. Будут приниматься меры для спасения людей из-под завалов и оказания им дальнейшей помощи», — сказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В Telegram-канале МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщается о троих пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. В ведомстве уточнили, что информация «о прямом попадании взрывоопасного предмета» поступила в 08:35.

В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские силы выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) натовского калибра.

Характер разрушений не исключает, что были применены американские РСЗО HIMARS.

На место обстрела направлены специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы и два подъемных автокрана. В операции также участвует кинологическая группа.

Ранее в понедельник сообщалось, что не менее двух взрывов прогремело в центре Донецка. Кроме того, в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Два района частично остались без света после обстрела ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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