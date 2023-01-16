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В центре Донецка прогремело два взрыва

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Фото: соцсети
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В центре Донецка прогремело не менее двух взрывов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает корреспондент ТАСС.

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Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

По его словам, серия взрывов произошла в центральном Ворошиловском районе города. Кроме того, в Донецке были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку. Снаряды попали в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и в аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также при обстреле пострадал жилой дом. В результате обстрела минимум два человека погибли, еще четверо пострадали.

В военной комендатуре сообщили, что характер разрушений указывает на использование американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

13 января стало известно об обстреле ВСУ Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Военные Украины выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 мм, а также 10 ракет из РСЗО по поселку Минеральное в ДНР.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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