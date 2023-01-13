Украинские войска выпустили 10 ракет по поселку Минеральное в ДНР

Украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Минеральное. Об этом 13 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«8:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении.

Украинские боевики 10 января выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня по городу Ясиноватая.

За несколько дней до этого Вооруженные силы Украины обстреляли Еленовку с использованием реактивных систем залпового огня. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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