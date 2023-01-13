Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили конфисковывать имущество уехавших граждан за оскорбления РФ
Армия
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
Мир
Украинские войска выпустили 10 ракет по поселку Минеральное в ДНР
Происшествия
В ЛНР мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве
Мир
Посол РФ в Турции заявил о попытках Киева юридически запретить диалог с Москвой
Мир
В МИД РФ заявили о переходе Польши к активному освоению земель Украины
Мир
Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите
Мир
Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции
Мир
Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине
Общество
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Мир
У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит
Общество
В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто
Сюжет:

Украинские войска выпустили 10 ракет по поселку Минеральное в ДНР

ДНР СЦКК: Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из РСЗО по Минеральному
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Минеральное. Об этом 13 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

«8:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении.

Украинские боевики 10 января выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня по городу Ясиноватая.

За несколько дней до этого Вооруженные силы Украины обстреляли Еленовку с использованием реактивных систем залпового огня. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023