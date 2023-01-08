Украинские войска с помощью РСЗО обстреляли Еленовку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Еленовку с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает представительств Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2:05 — н.п. Богатырь – н.п. Еленовка: выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Также отмечается, что незадолго до этого украинские артиллеристы выпустили в сторону Еленовки четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне в СЦКК подсчитали, что в течение 7 января ВСУ выпустили 178 снарядов различного калибра по территории ДНР. За прошедшие судки о прилетах сообщали в Донецке, а также в поселениях Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.

В результате ударов пострадали мирные жители и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Атаки производились, несмотря на то что днем ранее Москва объявила режим прекращения огня до 24:00 7 января. Такое решение было связано с празднованием Рождества.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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