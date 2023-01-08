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ВСУ выпустили около 180 снарядов по населенным пунктам ДНР за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 178 снарядов различного калибра по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение 7 января. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что обстрелы велись в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм», — говорится в сообщении СЦКК.

Согласно информации СЦКК, под огнем ВСУ оказались Киевский, Кировский, Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.

Также сообщается, что за прошедшие сутки поступила информация о двух гражданских, пострадавших в результате обстрела в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Кроме того, были повреждены 17 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Верхнеторецком, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее, днем 7 января, СЦКК сообщил, что, несмотря на объявленный российской стороной временный режим прекращения огня на Рождество, украинские войска с начала текущих суток в пятый раз обстреляли Донецк. Тогда ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм.

За пять минут до этого был зафиксирован обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня, было выпущено 10 ракет. Известно, что пострадала мирная жительница.

Первый обстрел города за прошедшие сутки был произведен ВСУ ночью, в 01:50 они выпустили два снаряда калибра 155 мм.

С начала действия режима тишины под удар попали и другие населенные пункты ДНР — Горловка, Макеевка, Гольмовский.

При этом днем 6 января по поручению президента России Владимира Путина был объявлен режим прекращения огня, который действовал до 24:00 7 января. Такое решение связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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