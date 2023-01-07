Женщина ранена в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Жительница Донецка в субботу, 7 января, получила ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1965 года рождения, сотрудник котельной», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин также сообщил о попадании в кровлю многоквартирного дома в микрорайоне Тихий во время обстрела города украинскими боевиками. Кроме того, еще в одном доме повреждено остекление, добавил мэр.

В этот же день сообщалось, что ВСУ в 12:30 выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Обстрелы также были зафиксированы в 01:50. Украинская армия выпустила по городу два снаряда калибра 155 мм.

Также в субботу удару со стороны ВСУ подверглась Макеевка.

6 января боевики ВСУ в канун Рождества, несмотря на объявленный Россией режим тишины, также несколько раз обстреливали Донецк из РСЗО. Украинская сторона впервые применила РСЗО за время действия рождественского перемирия. До этого в течение дня обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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