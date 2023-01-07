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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Вооруженные формирования сил Украины (ВФУ) в днем выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. Об этом сообщили 7 января в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Таким образом, ВСУ снова проигнорировали российскую инициативу о введении режима прекращения огня на Рождество.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: <...> Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день удару со стороны ВСУ также подверглась Макеевка.

Кроме того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, а также Горловку в ДНР. Отмечается, что около 01:50 по Петровскому и Кировскому району Донецка выпустили два снаряда калибра 155 мм. За прошедшие сутки армия Украины выпустила по населенным пунктам ДНР 102 снаряда различных калибров.

6 января боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в канун Рождества, несмотря на объявленный Россией режим тишины, также несколько раз обстреливали Донецк из РСЗО. Украинская сторона впервые применила РСЗО за время действия рождественского перемирия. До этого в течение дня обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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