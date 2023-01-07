Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) третий раз за утро субботы обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на объявленный российской стороной режим тишины по случаю Рождества. Об этом сообщили 7 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Первый обстрел был зафиксирован около 6:00 мск, ВСУ выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Повторно удар был нанесен по городу уже в 10:30, тогда было выпущено также шесть снарядов калибром 155 мм. Еще восемь снарядов этого натовского калибра украинские войска выпустили по Макеевке в 11:35.

Как ранее сообщали в представительстве, в рождественскую ночь ВС Украины семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики.

В частности, под удар попали Донецк и Горловка. В результате в Горловке была ранена мирная жительница, повреждены жилые дома. «Известия» публиковали кадры с последствиями обстрелов.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла предложение, продолжив обстрелы мирных кварталов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».