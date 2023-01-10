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Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой

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Фото: Соцсети
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Боевики Украины выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Ясиноватая. Об этом во вторник, 10 января, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«20:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО», — отметило представительство в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших, а также повреждениях не приводится.

Ранее в этот день украинские боевики в течение пяти минут обстреляли Донецк несколько раз. Всего по столице Донецкой Народной Республики было выпущено 36 ракет из РСЗО.

Кроме того, во вторник националисты обстреляли частный сектор в Ленинском районе Донецка. Кадры последствий атаки со стороны радикалов увидел корреспондент «Известий».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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