Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Боевики Украины выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Ясиноватая. Об этом во вторник, 10 января, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«20:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО», — отметило представительство в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших, а также повреждениях не приводится.
Ранее в этот день украинские боевики в течение пяти минут обстреляли Донецк несколько раз. Всего по столице Донецкой Народной Республики было выпущено 36 ракет из РСЗО.
Кроме того, во вторник националисты обстреляли частный сектор в Ленинском районе Донецка. Кадры последствий атаки со стороны радикалов увидел корреспондент «Известий».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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