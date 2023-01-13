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ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 155 мм

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 мм. Об этом уведомили 13 января в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 (совпадает с мск) — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — сказано в Telegram-канале СЦКК.

Утром 13 января украинские войска выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Минеральное в ДНР.

10 января ВСУ обстреляли Донецк три раза за пять минут, выпустив 36 ракет. Под обстрел, в частности, попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Кроме Донецка, также была обстреляна Ясиноватая.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов украинских войск.

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