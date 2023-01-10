ВСУ обстреляли Донецк три раза за пять минут

Украинские боевики три раза за пять минут обстреляли Донецк во вторник, 10 января. За указанное время из РСЗО было выпущено 36 ракет.

В Telegram-канале СЦКК сообщается, что под обстрел, в частности, попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Кроме Донецка, также была обстреляна Ясиноватая.

Днем ранее украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. Снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. При обстреле никто не пострадал.

Кроме того, в понедельник сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов украинских войск.

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