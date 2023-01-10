Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Происшествия
Площадь пожара на складе в Москве возросла до 2 тыс. кв. м
Авто
В России появился китайский вариант седана Chevrolet Cruze
Мир
США выделят средства на борьбу с утечками оружия на Украине
Мир
Столтенберг заявил об истощении военных запасов ЕС и НАТО
Мир
СБУ сочла главу Винницкой епархии УПЦ угрозой нацбезопасности страны
Мир
Замглавы МИД Украины Мельник назвал украинский город Львов Лембергом
Общество
В театре «Современник» прошло прощание с Леонидом Эрманом
Общество
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонтных работ
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре на северо-востоке Москвы
Мир
СМИ заявили об упадке британской армии из-за помощи Киеву
Авто
Chery представила в Китае новый внедорожник Jetour T-1
Сюжет:

ВСУ обстреляли Донецк три раза за пять минут

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк три раза за пять минут, выпустив 36 ракет
0
Фото: Telegram/ЧП Донецк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики три раза за пять минут обстреляли Донецк во вторник, 10 января. За указанное время из РСЗО было выпущено 36 ракет.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

В Telegram-канале СЦКК сообщается, что под обстрел, в частности, попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Кроме Донецка, также была обстреляна Ясиноватая.

Днем ранее украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. Снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. При обстреле никто не пострадал.

Кроме того, в понедельник сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023