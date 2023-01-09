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Женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: соцсети
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Женщина погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка 9 января. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
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По его информации, удар пришелся по улице Кизильской в 13:10 мск. В результате удара погибла женщина 1984 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения пострадал и был доставлен в больницу.

На протяжении 7 января ВСУ выпустили 178 снарядов различного калибра по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого был также зафиксирован обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня, было выпущено 10 ракет. Известно, что пострадала мирная жительница.

При этом днем 6 января по поручению президента России Владимира Путина был объявлен режим прекращения огня, который действовал до 24:00 7 января. Такое решение связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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