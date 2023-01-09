Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник, 9 января, мэр города Иван Приходько.
«В результате вооруженной агрессии вражеский снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при обстреле никто не пострадал.
Горловка также подвергалась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рождественскую ночь, 7 января, несмотря на объявленное Россией перемирие. Под огнем украинских военных оказался жилой массив «Строитель». В результате повреждения получили жилые дома, была ранена мирная жительница.
Последствия обстрела Горловки запечатлел корреспондент «Известий». На кадрах видны обрушения фасада жилого дома и выбитые из окон стекла.
Ранее, 2 января, мэр города сообщал, что в результате украинской вооруженной агрессии были обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных в горловском поселке Аксеновка. Без электроэнергии остались 1455 абонентов.
Обстрел Горловки, а также столицы республики, велся вечером 1 января. В общей сложности по населенным пунктам выпустили десять снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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