Снаряды ВСУ попали в аптеку и супермаркет в Донецке

Снаряды, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) при обстреле Донецка, попали в здание супермаркета, а также в аптеку. Об этом сообщил 16 января мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и в аптеку на остановке напротив мясокомбината», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным губернатора, при обстреле со стороны Украины также пострадал жилой дом.

Ранее утром в понедельник стало известно, что украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

15 января в Народной милиции (НМ) ДНР рассказали, что на Украине пытаются с нуля создать гаубичный дивизион вместо нескольких уничтоженных российской армией. Этим объясняется наличие в новом пакете военной помощи США 18 самоходных гаубиц и 18 грузовых автомобилей.

До этого, 13 января, сообщалось, что ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 мм. Они также выпустили 10 ракет из РСЗО по поселку Минеральное в ДНР.

10 января ВСУ обстреляли Донецк три раза за пять минут, выпустив 36 ракет. Под обстрел, в частности, попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Кроме Донецка также была обстреляна Ясиноватая.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов украинских войск.

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