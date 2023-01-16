В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли минимум два человека

В Донецке в результате обстрела аптеки и магазина со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимум два человека погибли, четверо пострадали, рассказали в военной комендатуре.

«Четыре человека ранены, минимум двое погибших. Тела ищут под завалами», — сообщили в комендатуре ТАСС 16 января.

Представители комендатуры добавили, что характер разрушений указывает на использование американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

ВСУ выпустили снаряды ранее в этот день в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и в аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также отмечается, что при обстреле пострадал жилой дом.

Днем ранее в Народной милиции (НМ) ДНР сообщили о том, что на Украине пытаются с нуля создать гаубичный дивизион вместо нескольких уничтоженных Российской армией. Этим объясняется наличие в новом пакете военной помощи США 18 самоходных гаубиц и 18 грузовых автомобилей.

13 января стало известно об обстреле ВСУ Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Военные Украины выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 мм, а также 10 ракет из РСЗО по поселку Минеральное в ДНР.

10 января ВСУ обстреляли Донецк три раза за пять минут, выпустив 36 ракет. Под обстрел, в частности, попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города. Кроме Донецка также была обстреляна Ясиноватая.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов украинских войск.

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