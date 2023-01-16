В Донецке из-под завалов обрушившегося при обстреле ТЦ достали тело мужчины

В Донецке из-под завалов обрушившегося в результате обстрела украинскими войсками торгового центра извлечено тело мужчины, сообщили 16 января в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В 21:40 из-под завала извлечен погибший мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

Там отметили, что родственникам погибшего для оказания помощи предоставлен психолог.

В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов, на месте работает группировка МЧС в составе 20 единиц техники и 61 человека. Также на месте установлены световые башни для проведения дальнейших аварийно-спасательных работ.

Украинские войска нанесли удар по трехэтажному ТЦ, расположенному в Калининском районе города, утром в понедельник. Тогда сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

Как сообщил позднее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, помимо торгового центра повреждения получили здание станции техобслуживания, два многоквартирных жилых дома, маршрутное такси и кровля здания ликеро-водочного завода. Также в результате обстрела Донецка остались частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы.

Согласно последней информации Кулемзина, в результате обстрелов Калининского района пострадали четыре человека. Также СМИ сообщали о двух погибших, однако официально эта информация подтверждена еще не была.

Донецк и другие населенные пункты ДНР с утра и в течение всего дня находились под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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