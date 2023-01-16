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ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Макеевку и Донецк из РСЗО

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в четвертый раз за день выпустили по Донецку и Макеевке еще 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило 16 января представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.40 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО; 12.45 — населенный пункт Тоненькое — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также известно, что в 12.45 украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы столицы ДНР, отправив туда восемь снарядов калибром 155 мм. До этого в 12.30 шесть снарядов калибром 152 мм было выпущено по Широкой Балке.

Ранее в понедельник сообщалось, что ВФУ снова обстреляли Донецк, выпустив по Киевскому району 10 ракет из РСЗО.

Тогда же украинская армия нанесла огонь по Калининскому району на востоке Донецка. В результате обстрела пострадали супермаркет и трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича. Часть дома полностью обрушилась. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Также в понедельник сообщалось, что не менее двух взрывов прогремело в центре Донецка. Кроме того, в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Два района частично остались без света после обстрела ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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