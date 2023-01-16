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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в понедельник, 16 января, снова обстреляли Донецк, выпустили по Киевскому району 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день украинская армия нанесла огонь по Калининскому району на востоке Донецка. В результате обстрела пострадали супермаркет и трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича. Часть дома полностью обрушилась. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Также в понедельник сообщалось, что не менее двух взрывов прогремело в центре Донецка. Кроме того, в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Два района частично остались без света после обстрела ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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