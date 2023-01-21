Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

С утра субботы украинские боевики продолжили обстрелы территории республики. В частности, под огнем вновь оказался Донецк. Так, в 8:28 по Кировскому и Куйбышевскому району города было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Через пару минут по этим же районам ВСУ выпустили четыре таких же снаряда.

Накануне вечером, 20 января, сообщалось, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее в тот день сотрудники МЧС ДНР извлекли мужчину из-под завалов разрушенного после обстрела украинскими боевиками дома в Донецке.

Россия продолжает спецоперацию по защите гражданского населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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