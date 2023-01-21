Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и бронетехнику ВСУ
Мир
Рейс Пермь - Гоа перенаправлен в Узбекистан после сообщения о «минировании»
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
Происшествия
В Ангарске загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны
Мир
Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open
Мир
Блинкен заявил о снижении накала в отношениях Китая и США
Общество
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках вербовки сотрудников ЗАЭС
Армия
Рогов сообщил о подавлении позиций ВСУ в Запорожской области
Мир
Минобороны Нидерландов сообщило о планах обучить еще 400 боевиков ВСУ
Мир
Французский политик обвинил США в желании развязать войну в Европе
Мир
CNBC узнал об уходе 80% сотрудников Twitter после покупки компании Маском
Сюжет:

Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки

0
Фото: ТАСС/Народная милиция ДНР
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

С утра субботы украинские боевики продолжили обстрелы территории республики. В частности, под огнем вновь оказался Донецк. Так, в 8:28 по Кировскому и Куйбышевскому району города было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Через пару минут по этим же районам ВСУ выпустили четыре таких же снаряда.

Накануне вечером, 20 января, сообщалось, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее в тот день сотрудники МЧС ДНР извлекли мужчину из-под завалов разрушенного после обстрела украинскими боевиками дома в Донецке.

Россия продолжает спецоперацию по защите гражданского населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023