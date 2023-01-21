ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм. Об этом 20 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. ― Ред.) по направлению: 22:30 ― населенный пункт Карловка ― город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», ― говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сотрудники МЧС ДНР извлекли мужчину из-под завалов разрушенного после обстрела украинскими боевиками дома. В районе 19:15 мск спасателям поступило сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в Петровском районе Донецка. После удара дом оказался разрушен, а в его завалах находился мужчина.

17 января ВСУ выпустили по городу 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Информации о разрушениях, пострадавших и погибших нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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