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Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими боевиками, сообщил 21 января мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате обстрела Кировского района в 15:45 по ул. Дагестанской погиб мужчина. Его личность устанавливается», — написал он в своем Telegram-канале.

За текущие сутки украинские войска обстреляли Донецк 12 раз, выпустив в общей сложности 57 снарядов калибра 155 мм.

Также известно, что в Кировском районе Донецка в результате сегодняшних обстрелов повреждено остекление окон в детском саду № 279.

Помимо Донецка украинские войска обстреливают в субботу и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), под обстрелом находятся Зайцево, Ясиноватая и Макеевка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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