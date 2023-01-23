ВСУ третий раз за день обстреляли Горловку в ДНР
Украинские боевики третий раз за день обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 23 января, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В 22:05 - населенный пункт Леонидовка – населенный пукт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сводке Telegram-канала ведомства.
Артиллерия калибра 155 мм — стандарт для армий стран НАТО. До этого в понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Горловку еще два раза.
О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка стало известно ранее,23 января.
Накануне была зафиксирована атака ВСУ шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки в ДНР. В результате обстрела оказался поврежден газопровод. Информации о пострадавших среди гражданского населения в настоящий момент не поступало.
В этот же день ВСУ обстреляли город Иловайск в ДНР из ракетного комплекса «Точка-У». Информации о пострадавших и разрушениях в сообщении не приводится.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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