Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка. Об этом 23 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 — н.п. Ильинка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Накануне была зафиксирована атака ВСУ шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки в ДНР. В результате обстрела оказался поврежден газопровод. Информации о пострадавших среди гражданского населения в настоящий момент не поступало.

В этот же день ВСУ обстреляли город Иловайск в ДНР из ракетного комплекса «Точка-У». Информации о пострадавших и разрушениях в сообщении не приводится.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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