Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Иловайск в Донецкой Народной Республике (ДНР) из ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 22 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что обстрел зафиксирован в 2:00 мск. Была выпущена одна ракета «Точка-У».

Информации о пострадавших и разрушениях в сообщении не приводится.

Накануне, 21 января, сообщалось, что украинские боевики за несколько минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибра 155 мм.

Позже в тот же день стало известно, что ВФУ выпустили восемь натовских снарядов по Пантелеймоновке в республике.

Тогда же сообщалось, что при обстреле Донецка украинскими боевиками погиб мирный житель. Отмечалось, что за сутки ВФУ атаковали город 19 раз. В результате прилетов было повреждено остекление окон в детском саду № 279.

Вечером того же дня был зафиксирован удар по территории Горловки в ДНР. Как заявил мэр города Иван Приходько, в результате атаки был поврежден дом в жилом массиве «Строитель». Информация о последствиях обстрела уточняется.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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