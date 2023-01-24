«Известия» показали последствия удара боевиков по школе в Кременной

Украинские боевики открыли огонь по школе, где раздавали гуманитарную помощь в городе Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры последствий обстрела и разрушений на месте поделился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин в понедельник, 23 января.

«Это кременнская средняя школа № 2. Мы видим, как снесло забор у нее одним снарядом, дальше — повредило само здание. От того недавнего удара погибла прохожая», — сообщил корреспондент.

Он добавил, что из Москвы жителям города привезли 15 новых микроавтобусов, которые тоже пострадали от удара — у машин выбиты окна.



Командир одного из батальонов 2-го армейского корпуса с позывным «Аскольд» рассказал, что российская артиллерия подавляет все огневые точки украинских боевиков. В небе постоянно летают самолеты, слышны звуки разрывов боеприпасов.

«И все их намерения перехода в контрнаступление обречены на провал», — заключил военнослужащий.

Ранее, 19 января, жилые районы в центре Кременной находились под сильными обстрелами ВСУ. По сообщениям местных жителей, взрывы раздавались раз в одну-две минуты.

23 января стало известно о том, что в результате обстрелов Кременной со стороны украинских вооруженных формирований погибла девочка 2021 года рождения. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Этим же днем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ применяли средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в районе Кременной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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