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В ЛНР заявили о сильном обстреле Кременной со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) плотно обстреливают центр города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 января заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

«Кременная под жестким обстрелом! Жители сообщают, что обстрел ведется «чем-то тяжелым». Прилетает раз в одну-две минуты. Бьют по центру и по жилым микрорайонам», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватова и Кременной в ЛНР.

Ранее, 13 января, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о значении активизации боев под Кременной. По его словам, украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной. Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, за который ожесточенные бои продолжались все прошлые весну и лето.

Эксперт добавил, что осеннее наступление ВСУ было остановлено на рубеже Кременная – Сватово и с тех пор несколько месяцев противнику здесь продвинуться не удалось, но он всё еще не оставляет попыток взять под контроль эти ворота в ЛНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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