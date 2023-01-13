Военный эксперт Шурыгин рассказал о значении активизации боев под Кременной

Активизация наступательных действий Вооруженных сил России на красно-лиманском направлении, которая происходит в последние дни, оказывает влияние на ситуацию и на других участках боевого соприкосновения. Об этом «Известиям» 13 января рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной. Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, за который ожесточенные бои продолжались всю прошлую весну и лето. Осеннее наступление было остановлено на рубеже Кременная — Сватово и с тех пор несколько месяцев противнику здесь продвинуться не удалось, но он всё еще не оставляет попыток взять под контроль эти «ворота» в ЛНР», — рассказал он.

Эксперт отметил, что постепенное прибытие в зону боевых действий мобилизованных позволило переломить ситуацию и теперь уже инициатива на стороне российских войск.

«В некоторых местах им удалось оттеснить вооруженные формирования Украины (ВФУ). Боевые действия под Кременной оттягивают украинские силы и не дают перебросить подкрепления под Артемовск, где сейчас продолжаются решающие бои», — резюмировал Шурыгин.

В Минобороны 12 января сообщили, что на красно-лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

На купянском направлении были уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Потери украинских формирований за сутки составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Система сдержки: ВС России активизировали бои под Кременной