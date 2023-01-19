Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Британии поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять России
Мир
В парламенте Грузии поприветствовали возможное возобновление авиасообщения с РФ
Авто
Доля купленных россиянами в 2022 году кроссоверов и внедорожников достигла 55%
Общество
СК РФ расследует новые факты пыток и издевательств над пленными РФ на Украине
Армия
Российская система ПВО сбила ракету над Брянской областью
Мир
В Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей
Мир
Украина выразила готовность купить у Грузии ЗРК «Бук»
Происшествия
В ЛНР обнаружили схрон со взрывным устройством
Общество
Умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова
Мир
Чавушоглу признал, что усадить за стол переговоров Москву и Киев стало сложнее
Мир
Турецкая партия «Родина» призвала к выходу страны из НАТО
Мир
Британский актер Джулиан Сэндс пропал в калифорнийских горах
Сюжет:

«Русская весна» сообщила о попытках наступления ВСУ в районе Сватово и Кременной

0
Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutiérrez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) в четверг, 19 января.

«Враг наступает у Кременной. При поддержке артиллерии бандгруппы «Кракен» и подразделения ВСУ с бронетехникой одна за другой ротация прорывает фронт у Новоселовского, продолжаются ожесточенные бои», — отмечается в сообщении.

«Кременная имеет стратегическое значение, наша задача — стоять железно»
«Известия» побывали в городе и пообщались с добровольцами из батальона БАРС-13

Уточняется, что украинские силы зашли на окраины Сватовского района и пытаются там закрепиться, российские войска пытаются дать им отпор, нанося по противнику удары при помощи «Солнцепеков», «Грады» и самоходных артиллерийских установок (САУ).

«У Сватово-Кременной и Купянска по врагу также работают ударные вертолеты ВКС России», — добавляется в сообщении.

Ранее, 13 января, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о значении активизации боев под Кременной. По его словам, украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной. Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, за который ожесточенные бои продолжались все прошлые весну и лето.

Эксперт добавил, что осеннее наступление ВСУ было остановлено на рубеже Кременная – Сватово, и с тех пор несколько месяцев противнику здесь продвинуться не удалось, но он всё еще не оставляет попыток взять под контроль эти ворота в ЛНР

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023