Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) в четверг, 19 января.

«Враг наступает у Кременной. При поддержке артиллерии бандгруппы «Кракен» и подразделения ВСУ с бронетехникой одна за другой ротация прорывает фронт у Новоселовского, продолжаются ожесточенные бои», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что украинские силы зашли на окраины Сватовского района и пытаются там закрепиться, российские войска пытаются дать им отпор, нанося по противнику удары при помощи «Солнцепеков», «Грады» и самоходных артиллерийских установок (САУ).

«У Сватово-Кременной и Купянска по врагу также работают ударные вертолеты ВКС России», — добавляется в сообщении.

Ранее, 13 января, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о значении активизации боев под Кременной. По его словам, украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной. Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, за который ожесточенные бои продолжались все прошлые весну и лето.

Эксперт добавил, что осеннее наступление ВСУ было остановлено на рубеже Кременная – Сватово, и с тех пор несколько месяцев противнику здесь продвинуться не удалось, но он всё еще не оставляет попыток взять под контроль эти ворота в ЛНР

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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