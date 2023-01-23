ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 января сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи. Именно по этой причине мне только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка», — написал он.

Ранее в этот же день стало известно о том, что в результате обстрелов Кременной со стороны украинских военных погибла девочка 2021 года рождения. Кроме того, четыре человека получили ранения.

19 января жилые районы в центре Кременной находились под сильными обстрелами ВСУ. По сообщениям местных жителей, взрывы раздавались раз в одну-две минуты.

Также 19 января Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Бои велись на окраинах региона, российские войска давали противнику отпор, нанося удары при помощи «Солнцепеков», «Градов» и самоходных артиллерийских установок (САУ).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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