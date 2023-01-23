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В ЛНР сообщили о гибели ребенка после обстрела Кременной со стороны ВСУ

Марочко заявил о гибели маленькой девочки при ударе ВСУ по Кременной
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Девочка в возрасте двух лет погибла в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 23 января сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

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«В результате обстрелов Вооруженными формированиями Украины Спортивной улицы и улицы Куйбышева в Кременной 21.01.2023 получили ранения мужчины 1958 и 1959 годов рождения, женщины 1981 и 1999 годов рождения. Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребенок, девочка, [родившаяся] 27 марта 2021 года», — сказал он.

Марочко также добавил, что украинские боевики активно используют средства радиоэлектронной борьбы и подавляют все виды связи, поэтому информация о случившемся стала известна только сейчас.

Накануне командир одного из батальонов ВС РФ с позывным Аскольд заявил, что российские артиллеристы противостоят формированиям ВСУ под Кременной. Он отметил, что его сослуживцы уверенно лидируют в этой дуэли: противник не выдерживает такого напора и постепенно отходит.

19 января Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что ВСУ предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в ЛНР. Уточняется, что украинские силы зашли на окраины Сватовского района с целью там закрепиться, но наткнулись на сопротивление артиллерии РФ.

До этого, 13 января, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о значении активизации боев под Кременной. По его словам, украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной. Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, за который ожесточенные бои продолжались все прошлые весну и лето.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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