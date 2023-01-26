ДНР подверглась обстрелам 16 раз за сутки

Украинские националисты 16 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив при этом 75 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 25 января.

«На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — девять обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 152 мм»,— говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский, Центрально-Городской районы), Широкая Балка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.

По информации ведомства, были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

23 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

В этот же день украинские боевики открыли огонь по школе в городе Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). В здании выдавалась гуманитарная помощь. В результате погибла прохожая, а школа и новые автобусы, переданные жителям города из Москвы, получили разрушения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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