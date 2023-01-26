Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли три удара за полчаса вечером 26 января по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел начался с 22:05 по Макеевке. ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району города, спустя пять минут ударили по Ясиноватой, выпустив 10 ракет. В 22.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Каштановое в ДНР
Макеевка — город-спутник Донецка с северо-восточной стороны. Ясиноватая — в 25 км севернее от Донецка.
Ранее в этот день глава администрации города рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Он также добавил, что ситуация в городе остается сложной.
За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В результате атаки ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.
23 января ВСУ совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов ДНР за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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