Реклама
Прямой эфир
Армия
Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
Происшествия
Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Общество
Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС
Мир
Пентагон не считает отправку танков на Украину эскалацией конфликта
Интернет
Samsung представила новый игровой монитор Odyssey Neo G7 
Мир
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Здоровье
Нарколог Грувман предупредил о риске ДТП из-за употребления энергетиков за рулем
Мир
Украина может получить от МВФ пакет помощи на $16 млрд
Мир
Пентагон признал сложность поддержания боеспособности танков Abrams для ВСУ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны
Мир
В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки
Авто
В России появился ГОСТ для алкозамков
Сюжет:

Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО

ВСУ нанесли несколько ударов по ДНР ракетами из РСЗО
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли три удара за полчаса вечером 26 января по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

Обстрел начался с 22:05 по Макеевке. ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району города, спустя пять минут ударили по Ясиноватой, выпустив 10 ракет. В 22.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Каштановое в ДНР

Макеевка — город-спутник Донецка с северо-восточной стороны. Ясиноватая — в 25 км севернее от Донецка.

Ранее в этот день глава администрации города рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Он также добавил, что ситуация в городе остается сложной.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.

23 января ВСУ совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов ДНР за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023