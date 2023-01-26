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В ДНР сообщили о намеренном обстреле гражданских объектов военными ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ целенаправленно обстреливают подстанции и ремонтные бригады в Донецке
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Об этом 26 января заявил глава города Алексей Кулемзин.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

«Мы видим статистику обстрелов, когда Украина, не стыдясь, бьет по тем объектам, на которые выходят бригады по восстановлению. Это касается и жилых домов, и объектов инфраструктуры», — приводит его слова «РИА Новости».

Кулемзин рассказал о недавнем случае, когда бригада энергетиков, которая приехала восстанавливать энергоснабжение в районе, попала под обстрел украинских войск.

Глава города признал, что ситуация в городе остается сложной. Так, отопительный сезон проводится при отсутствии стабильного водоснабжения — воду привозят в котельные на транспорте. Однако Кулемзин добавил, что на данный момент власти делают всё, чтобы как можно оперативнее ликвидировать последствия обстрелов.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.

23 января ВСУ совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов ДНР за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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