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В ЛНР сообщили о разрушении жилого дома в Старобельске после атаки ВСУ

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Жилой дом оказался разрушен в поселке Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь велся из ракетных систем залпового огня HIMARS, о чем сообщили в воскресенье, 22 января, в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«В результате обстрела н.п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета) разрушен жилой дом», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли Старобельск ранее в этот день в 17:55.

Кроме того, 22 января в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли село Фомовка в Сватовском районе ЛНР. Атака производилась из артиллерии калибра 155 мм, используемой в НАТО.

Информация о пострадавших и разрушениях не сообщалась.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли жилые дома мирного населения в городе Новая Каховка в Херсонской области. Несколько зданий в результате обстрела загорелись.

До этого администрация города сообщала, что из-за обстрелов с украинской стороны днем 22 января без света остались восемь населенных пунктов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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