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СК завел дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

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Фото: Антон Лавров
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими боевиками больницы в Донецке. Об этом стало известно из заявления ведомства от 29 января.

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«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Глава ведомства поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личности украинских боевиков, которые причастны к обстрелам больницы.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

Позже корреспондент «Известий» показал последствия обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара здание одного из корпусов больницы полностью разрушено, однако пациенты продолжают приходить на прием к врачам и им оказывают помощь.

В больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. Как заявил бывший посол республики Родион Мирошник, из больницы проведена эвакуация, в настоящий момент идет разбор завалов.

На кадрах, сделанных изнутри здания, видны груды камней и железа. Некоторые конструкции здания оказались полностью разрушенными.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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