«Известия» показали разрушенную украинскими боевиками больницу в Новоайдаре

Несмотря на нанесенный удар в новоайдарской больнице, по крайней мере, в уцелевших корпусах продолжают принимать пациентов. В распоряжении «Известий» оказалось видео из разрушенной украинскими боевиками больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков в субботу, 28 января, показал последствия обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате удара здание одного из корпусов больницы полностью разрушено, однако пациенты продолжают приходить на прием к врачам, и им оказывают помощь.

«Врачи просто не могут отказать людям. Все меры предосторожности всё равно принимаются: бомбоубежища, укрытия подготовлены. Пациентов, которые не нуждаются в срочном лечении, отправили домой», — рассказал журналист.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. Как заявил бывший посол республики Родион Мирошник, из больницы проведена эвакуация, в настоящий момент идет разбор завалов.

На кадрах, сделанных изнутри здания, видны груды камней и железа. Некоторые конструкции здания оказались полностью разрушенными.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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