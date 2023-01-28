Опубликованы кадры разрушенной при ударе ВСУ больницы в Новоайдаре

Опубликованы кадры разрушенной при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР).

На кадрах, сделанных изнутри здания, видны груды камней и железа. Некоторые конструкции здания оказались полностью разрушенными.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В ведомстве подчеркнули, что в больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим.

Как заявил бывший посол республики Родион Мирошник, из больницы проведена эвакуация, в настоящий момент идет разбор завалов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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