В МККК прокомментировали удары ВСУ по больнице в Новоайдаре

Международный комитет Красного Креста (МККК) осведомлен об ударах по больнице в поселке Новоайдар в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила 1 февраля пресс-секретарь организации Фатима Сатор.

«МККК осведомлен об ударах по Новоайдарской больнице <...> где у нас есть офис и развернуты бригады», — отметила Сатор в разговоре с «РИА Новости».

Она добавила, что удары по медучреждениям и энергетической инфраструктуре ограничивают населения к жизненно важным услугам.

Украинские боевики из реактивных систем залпового огня HIMARS обстреляли здание больницы в Новоайдаре 28 января. В результате погибли 14 человек и 24 получили ранения.

В свою очередь в миссии управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что собираются уточнить обстоятельства обстрела больницы в Новоайдаре.

По факту обстрела медучреждения Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Позже корреспондент «Известий» показал последствия обстрела больницы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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