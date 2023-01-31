В ООН намерены уточнить обстоятельства обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

Миссия управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформирована о предполагаемом украинском ударе по медицинскому объекту в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом во вторник, 31 января, заявила представитель организации Элизабет Троссел.

«Нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (ММПЧУ) известно о двух недавних нападениях на медицинские учреждения на Украине. <...> Мы следим за инцидентом, чтобы уточнить обстоятельства нападения, а также число и статус пострадавших», — сказала она «РИА Новости».

Троссел подчеркнула, что нападения на гражданские или военные медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права. Она также указала, что из-за отсутствия доступа к этим районам потребуется время, чтобы проверить информацию о предполагаемых нарушениях международных прав человека и гуманитарного права со стороны Украины.

В больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим.

Украинские боевики обстреляли здание больницы в Новоайдаре 28 января. Удар был нанесен из американских систем залпового огня HIMARS. В результате погибли 14 человек и 24 получили ранения. В Минобороны РФ назвали удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима.

По факту обстрела медицинского учреждения Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

Позже корреспондент «Известий» показал последствия обстрела больницы. В результате удара здание одного из корпусов больницы полностью разрушено, однако пациенты продолжают приходить на прием к врачам и им оказывают помощь.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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