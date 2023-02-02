Экс-президент Молдавии заявил о ведении страны по пути Украины

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну по пути Украины вопреки интересам граждан. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил бывший глава республики Игорь Додон.

«Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — сказал он «РИА Новости».

Додон отметил, что жители Молдавии хотят мира, сохранения государственности и стратегического партнерства с Россией.

«Наши граждане не хотят ни с кем воевать, они не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх», — подчеркнул политик.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавия может «пойти по пути Украины». По его словам, Санду рвется в НАТО, хочет объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё.

21 января Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что разговорами о вступлении в НАТО Молдавия и Санду могут повторить «самоубийственную политику» Украины и ее лидера Владимира Зеленского.

Еще в ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому.