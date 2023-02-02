Лавров заявил о риске Молдавии пойти «по пути Украины»

На роль «следующей Украины» Запад приглядывает Молдавию. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может «пойти по пути Украины».

По его словам, президент Молдавии Майя Санду готова практически на всё.

«Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

21 января Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что разговорами о вступлении в НАТО Молдавия и Санду могут повторить «самоубийственную политику» Украины и ее лидера Владимира Зеленского.

Еще в ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому.

По ее словам, в Молдавии происходят зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.